Premio Angi 2025: Governo, Difesa ed Europa uniti per l’innovazione italiana

(Teleborsa) -che si è svolta oggi nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma: numerosi partecipanti in presenza e migliaia in streaming hanno seguito una giornata che ha visto convergere Governo, Difesa e Parlamento Europeo sul ruolo strategico dell’innovazione per il futuro del Paese.Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesioneha sottolineato i risultati del PNRR e la visione del Governo Meloni: «"’Italia ha raggiunto il 64% degli obiettivi PNRR contro la media UE del 45%. Con la revisione del Piano abbiamo portato la Missione 1 – Digitalizzazione e innovazione – a 43,3 miliardi di euro e introdotto Transizione 5.0 per sostenere gli investimenti delle imprese in tecnologie innovative e sostenibili. Innovazione, formazione e semplificazione saranno le chiavi per rendere l’Italia più competitiva e sostenibile".Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministriintervenendo nel corso della cerimonia, ha evidenziato come oggi più che mai l’innovazione deve essere un’alleanza tra generazioni, tra istituzioni, imprese e mondo del lavoro. E ha concluso con il suo messaggio ai giovani premiati in cui li invita a sognare in grande, a spingere l’Italia verso il futuro: “Le istituzioni e il mondo del lavoro sono al vostro fianco per trasformare i vostri progetti in occupazione buona, stabile e di qualità”.Il Sottosegretario alla Difesaha acceso i riflettori sulla nuova frontiera della sicurezza nazionale: «Cyber, spazio e fondali marini sono i nuovi domini della difesa. Servono supremazia tecnologica in AI e quantum, ma anche una risposta alla crisi demografica: senza talenti e più natalità rischiamo di perdere la corsa contro Cina e Russia».relatore dell’AI Act e Presidente della Delegazione UE-USA, ha rilanciato dalla plenaria di Strasburgo: «AI Factory a Bologna, Eurostack, AI Continent Plan: dobbiamo riempire la transizione tecnologica di valori europei – democrazia, libertà, uguaglianza – e fare sistema tra istituzioni, imprese e società civile per una vera sovranità digitale».Il Presidente ANGImmenta il successo della giornata con queste parole: «Oggi Roma è stata la capitale dell’innovazione a tutto tondo: economica, strategica ed europea. Ringrazio il Ministro Foti, il Sottosegretario Perego, il Sottosegretario Sbarra, l’On. Benifei e tutti gli ospiti che hanno reso questa edizione indimenticabile. Il messaggio è chiaro: l’Italia ha i talenti, le risorse e la visione per giocare da protagonista nel futuro globale. Grazie ai premiati, ai partner e a chi ha creduto in noi».Momento di profonda riflessione è stato poi la sessione che ha visto gli interventi di Sua Eminenza Cardinalee, Presidente UCID Giovani Nazionale che hanno evidenziato l’impegno condiviso nel sociale verso un ecosistema virtuoso per i giovani e le imprese.nelle diverse categorie dell’Oscar dell’Innovazione 2025 sono: Digitarca (Gemelli digitali, città intelligenti e sostenibili); Switch (Mobilità urbana, flotta ottimizzata, IA); Coro (Cybersecurity modulare, integrata, semplice e intelligente); Tinental (Efficienza industriale, CO2 ridotta, risparmio energetico); Caelus (Ottimizzazione e digitalizzazione dei processi in ambito nucleare); Tropico Security (Sicurezza predittiva, difesa attiva e prevenzione); Keplera (Consulenza legale digitale, tecnologia e fiducia); Wiseview (Piattaforma che permette la valutazione e il monitoraggio sistemico lato security mediante metodologie standardizzate e best practice internazionali); SylloTips (Intelligenza collettiva, formazione AI aziendale); DEW (Microfibra vivente); Comunico (E-learning interattivo, cultura e lingua italiana); Oraigo (Neurotecnologia che integra l'AI per la sicurezza stradale); T1 Solutions (Tecnologia ambientale, innovazione per mari puliti); Qariqa (Mobilità elettrica, ricarica efficiente e intelligente); Remunero (Sostenibilità locale, pagamenti digitali virtuosi); laboratorio Rehab Technologies IIT-INAIL (protesi robotiche).Numerose le menzioni speciali consegnati, tra cui quelle a: Enrico Cattaneo, Editor in Chief, MIT Technology Review Italia; Gen. Adriano Graziani, Vice Presidente CASD SSU, Centro Alti Studi Difesa; Massimo Centofanti, Co-founder ai.esra SpA; Nicola Nicoletti, CO-OWNER & COO, Digital Innovation Days; Nino Carmine Cafasso, Amministratore Unico Cafasso & Figli; Niccolò Parrini e Damiano Resta, Co-Fondatori Nexal.della cerimonia sono stati poi presentati i primi dati dell’Osservatorio sull’Innovazione by Angi Ricerche in collaborazione con Lab21. Guardando al futuro, le tecnologie che domineranno lo scenario sono ormai consolidate nella visione dei giovani innovatori: Intelligenza Artificiale (69%): si conferma la regina incontrastata dei trend, in crescita del 3% rispetto al 2024. Sul fronte delle politiche necessarie per la trasformazione digitale, la priorità assoluta è data agli investimenti pubblici e privati in alta formazione digitale. Gli elementi fondanti dell'Open Innovation sono individuati principalmente in: Ricerca e Sviluppo (33%); Giovani Talenti (32%); Call for Ideas (18%). "L'VIII Rapporto ANGI ci consegna una generazione estremamente lucida: i giovani chiedono formazione di alto livello per governare l'Intelligenza Artificiale, esigono aziende che investano davvero in tecnologia e sostenibilità. La sfida è rispondere alla loro richiesta di fiducia e assunzioni, superando la retorica della 'mancanza di esperienza'" conclude il prof. Roberto Baldassari direttore del Comitato Scientifico ANGI.gli interventi dei rappresentanti delle grandi aziende main partner del Premio ANGI 2025 che hanno portato la loro visione e testimonianza.“L’innovazione per il Gruppo FS significa trasformare le tecnologie emergenti in strumenti capaci di migliorare concretamente la mobilità delle persone. Investire su nuove competenze, sul talento dei giovani e su soluzioni digitali avanzate è la leva per costruire un ecosistema ferroviario sempre più sostenibile, interconnesso e sicuro”. CosìHead of Group Innovation - Ferrovie dello Stato ItalianeImperatore, Business Development Innovation Expert, Intesa Sanpaolo Innovation Center invece, nel suo intervento nel corso della cerimonia, ha ricordato il grande impegno e lavoro verso l’ecosistema innovazione con l’obiettivo di accrescere l’ecosistema delle startup e del mondo digitale italiano.“Wiseview è una piattaforma avanzata per la valutazione e la gestione della postura di sicurezza e di compliance, con un focus prioritario sui requisiti della direttiva NIS2. Supporta inoltre le aziende nella conformità al GDPR e agli standard ISO/IEC 27001, offrendo una visione chiara dei livelli di aderenza e dei gap da colmare. La piattaforma integra la misurazione continua della postura di sicurezza con un’analisi dinamica del rischio, monitorando in tempo reale l’evoluzione delle minacce e i cambiamenti nel perimetro aziendale. Wiseview genera automaticamente piani di azione mirati, basati su un modello predittivo che identifica i miglioramenti più efficaci e prioritizza le attività in funzione del loro impatto su sicurezza e compliance. In questo modo ogni organizzazione può intervenire con precisione, ottimizzare l’allocazione delle risorse e rafforzare in modo continuo la propria resilienza cyber", diceCybersecurity Competence Center Manager Maticmind.“Operare nella cybersecurity significa misurarsi ogni giorno con un paradosso affascinante: più la tecnologia avanza, più strumenti di difesa abbiamo e più si ampliano le modalità e le superfici della nostra vulnerabilità. Ma sul contrasto a queste nuove potenziali aree di attacco, sulla resilienza e sulla difesa abilitiamo e costruiamo il progresso. E ricordiamoci sempre che la cyber security si fonda molto più sulla competenza e la consapevolezza che sulla tecnologia. Siamo noi, sono le persone il vero fondamento del digitale: la sicurezza utilizza la tecnologia, ma serve fiducia, e serve consapevolezza per costruire la crescita. Il nostro compito è proteggere e accompagnare questa crescita, tutelando imprese e istituzioni da minacce sempre più sofisticate e garantendo un’evoluzione tecnologica sostenibile, coerente e realmente trasformativa”, sottolineaDG Tinexta Cyber.“Premiare SylloTips significa valorizzare una visione dell’Intelligenza Artificiale in cui anche TeamSystem si riconosce pienamente: un’AI progettata per entrare nei processi reali delle imprese, rafforzare il lavoro delle persone e generare valore misurabile. Come tech & AI company che accompagna ogni giorno oltre 2.5 milioni di imprese e professionisti nella trasformazione digitale, crediamo in un uso dell’AI che sia concreto, responsabile e integrato nei modelli organizzativi, orientato a risultati tangibili e misurabili”, ha affermato, Head of Public Affairs and Institutional Relations di TeamSystem“Nel 2025 l’innovazione non sarà definita dalla tecnologia, ma dalla fiducia, dal Trust, che sapremo costruire attorno ad essa. Come InfoCert crediamo in un modello di innovazione che si basi soprattutto sulla responsabilità e sulla trasparenza e che sia capace di generare valore reale per imprese e cittadini", osserva, Head of Market Intelligence Tinexta Infocert.