Sciuker completa due acquisizioni e cambia nome in Dewol Industries

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan (EGM) e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha sottoscritto idell'intero capitale sociale di. Le acquisizioni si configurano come operazioni significative ai sensi del Regolamento EGM.L'esecuzione delle operazioni dà corso alla nascita di, una(Sciuker Frames, GC Infissi, D&V, DQG, Ecospace, Teknika), il più grande operatore italiano attivo nella progettazione e produzione di infissi e schermature solari e leader della progettazione green e della transizione energetica. I prodotti saranno realizzati all'interno didistribuite tra le province di: Avellino, Torino, Novara, Verona e Vicenza.È in corso la definizione del, tuttavia per quel che riguarda l'anno corrente si ritiene raggiungibile un Valore della Produzione pro-forma nell'intorno di 300 milioni di euro e un EBITDA pro-forma nell'intorno di 65 milioni di euro.- con sede a Gambellara (VI) - impiega 81 dipendenti (oltre a 14 somministrati) e al 31 dicembre 2022 ha registrato ricavi pari a circa 33,6 milioni di euro, con un EBITDA pari a circa 3,1 milioni e una PFN pari a 0,7 milioni. Il prezzo di acquisto è stato fissato in 13,17 milioni per cassa e mediante assegnazione di 120.213 azioni Sciuker.- con sede a Monteforte d'Alpone (VR) - al 31 dicembre 2022 impiegava 82 dipendenti e ha registrato ricavi pari a circa 27 milioni di euro, con un EBITDA pari a circa 6,6 milioni e una PFN pari a 4,3 milioni. Il prezzo di acquisto è composto da: (a) una componente in denaro pari a 19,7 milioni componente in azioni complessivamente pari a 1.007.660 azioni di nuova emissione.Ai fini dei pagamenti del prezzo di acquisto, è previsto che Sciuker sia supportata da un. Isono previsti entro il prossimo mese di luglio."Con la nascita di deWol Industries si apre unaesponenziale già realizzato in questi ultimi anni - ha commentatodi Sciuker Frames - Abbiamo creato quella che è stata battezzata come federazione di brand e imprenditori che, oltre ad essere leader incontrastati a livello italiano si affacciano con forza a guardare ai mercati esteri, posizionandosi già tra i primi 20 gruppi industriali europei del settore infissi e schermature solari"."La strategia di questa fase di crescita è semplice - ha aggiunto - mettere: Sciuker Frames e GC Infissi nel segmento dei retail monobrand, D&V nel segmento dei retail multibrand e DQG nel segmento dei contractor. Teknika, oltre a servire il proprio mercato degli accessori, sarà la captive per gli accessori delle aziende produttrici di finestre ed Ecospace continuerà ad occuparsi di progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione energetica".Ai fini dell'operazione, Sciuker Frames è stata: Studio Chiomenti (Legal), BDO (Due Diligence), Oaklins (Financial),(Fairness Opinion); DQG è stata assistita dai seguenti advisor: Target (Legal), Scouting Capital Advisors (Financial); D&V è stata assistita dai seguenti advisor: Studio Pederzoli (Legal), Millelire Corporate Finance (Financial).