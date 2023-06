Aeroporto di Bologna, a maggio 923 mila passeggeri (+12,4% su 2019)

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha registrato 923.2632023, in aumento del 12,4% sul 2019 e del 16,1% sul 2022. Nel dettaglio, a maggio i passeggeri su volisono stati 227.149 (+31,1% sullo stesso mese del 2019 e +11,3% su maggio 2022), mentre i passeggeri su volisono stati 696.114, in crescita del 7,4% sul 2019 e del 17,8% sul 2022.di maggio sono stati 6.963, in aumento dell'8,7% sul 2019 e del 15,6% sul 2022. In crescita anche itrasportate per via aerea, pari a 3.653 tonnellate, +15,1 sul 2019 e +5,6% sul 2022.Ledi maggio sono state: Catania, Barcellona, Palermo, Parigi Charles de Gaulle, Brindisi, Madrid, Francoforte, Londra Heathrow, Cagliari e Istanbul.Ilper la prima volta supera, seppur di poco, il valore corrispondente del 2019: si tratta di 3.597.477 passeggeri, per una crescita dello 0,5% su gennaio-maggio 2019 (la crescita sale al +29% se il dato è confrontato con lo stesso periodo del 2022).Nei primi cinque mesi del 2023 l'Aeroporto di Bologna ha registrato 27.329(-5,0% sul 2019 e +17,3% sul 2022), mentre le merci trasportate sono state 17.402 tonnellate (+6,2% sul 2019 e +1,1% sul 2022).