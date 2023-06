AssoNEXT con "All About Us" fa il punto su iniziative e progetti per le PMI quotate

(Teleborsa) -, l'associazione rappresentativa delle PMI quotate, torna a, la sede di Borsa Italiana a Milano, per un evento dedicato al mercato delle piccole imprese. L'evento intitolatoe realizzato in collaborazione con gli Euronext Growth Advisors, ha fattoda intraprendere a supporto delle PMI quotate."È fondamentale agevolare la quotazione delle PMI che rappresentano la spina dorsale del Paese", afferma, Presidente, ricordando che l'associazione "svolge anche attività di formazione a supporto delle aziende" e sollecitando un ddl Capitali per attuare una semplificazione del mercato., Amministratore Delegato Borsa Italiana Euronext Group, ha ricrdato che "quasi 300 società hanno scelto di quotarsi su Euronext Growth Milan dalla sua creazione nel 2009, raccogliendo quasi sei miliardi di euro di cui l’85% in aumento di capitale".Ilha riscosso ungrazie anche all’importante lavoro di fine tuning svolto con il contributo delle società e dei professionisti che partecipano all’Associazione. Per, Segretario Generale AssoNEXT, l'associazione "ha raggiunto traguardi di cui essere orgogliosi e grati. Orgogliosi, perché sono tante le idee, le energie e i talenti che hanno portato a risultati capaci di sorprendere. Grati, nei confronti delle società e dei professionisti che si sono messi in gioco con entusiasmo e che stanno facendo la differenza, con grande competenza, lungimiranza e ambizione”.Il Socio AssoNEXT, Amministratore Delegato di Intermonte, si dice "entusiasta di poter contribuire, anche attraverso la nostra associazione ad AssoNEXT, all’ulteriore sviluppo dell’EGM, un mercato vivace, in grado di attrarre importanti capitali a supporto dell’economia reale del Paese". "Intermonte, nel suo ruolo di leader italiano sulle IPO di maggiori dimensioni sull’EGM e di opinion leader sulla ricerca nel segmento delle mid-small caps - aggiunge - si impegna da sempre a supportarne il buon funzionamento"."Oggi abbiamo la possibilità di fare un passo avanti, sottolinea, Direttore Generale di Integrae SIM, aggiungendo "in una fase in cui l’economia italiana cresce più di Germania e Francia, non possiamo perdere l’occasione di rafforzare il nostro mercato dei capitali. Con l’iniziativa di oggi cerchiamo di fare sistema allo scopo di sensibilizzare tutti gli stakeholder, e in particolare le istituzioni, nel creare un pacchetto di stimoli, regolatori e fiscali, che favoriscano la canalizzazione del risparmio privato verso il cuore del tessuto produttivo nazionale, ovvero le PMI"., Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, conferma c he "il Governo punta sulle PMI che sono la spina dorsale del Paese" e sta mettendo in campo "una serie di strumenti per dare impulso al comparto a partire dalla fiscalità e dagli investimenti".Antonio Misiani, Vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica osserva che "lo sviluppo del mercato dei capitali per le PMI è un obiettivo strategico per il Paese. Il Ddl Capitali, che raccoglie le proposte del libro verde del MEF, rappresenta un passo in avanti importante per semplificare il mercato"., Membro della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ricorda che il ministro Giorgetti "sta dimostrandosi sensibile allo sviluppo del mercato. Il Ddl Capitali ne è la dimostrazione. Il “Capitali” è un passaggio importante che va compendiato con continui miglioramenti delle condizioni per tutti gli attori coinvolt"., Presidente Comitato Scientifico AssoNEXT, afferma che "la crescita delle small cap negoziate nel mercato EGM richiede anche un contesto normativo chiaro e coerente. A questo fine, il Comitato Scientifico di AssoNEXT è costantemente impegnato sia per monitorare le evoluzioni normative in corso, sia per accompagnare le imprese associate nell’applicazione corretta ed efficace della disciplina vigente”., Head of Academy, Euronext Group, sottolinea che "il ruolo della formazione è ancor più rilevante per le aziende che decidono di avvicinarsi alla quotazione; quotarsi in Borsa, per le imprese, significa entrare in un nuovo ecosistema, conoscerne e rispettarne le regole, acquisire le competenze necessarie per attuare nuovi “modus operandi” e per efficientare l’interazione con i principali attori di tale ecosistema: gli investitori, le autorità di vigilanza, i policy maker e stakeholder".