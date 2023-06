Itema Group e SECO presentano i piani per innovare il mondo dell'industria tessile

SECO

(Teleborsa) -, tra i leader mondiali nella produzione di macchine e soluzioni avanzate per la tessitura, svela in anteprima a ITMA 2023, la principale fiera per il meccanotessile a livello globale, i suoi piani per lo, per introdurre un set di servizi a valore aggiunto, basati sull’intelligenza artificiale, dedicati al mondo dell’industria tessile.In un settore altamente competitivo e ad alto contenuto tecnologico, migliorare l’efficienza delle macchine può rappresentare un importante elemento di vantaggio per tutti gli attori della filiera. In quest’ottica, laimmaginata da Itema è pensata per fornire agli utilizzatori suggerimenti real-time sulle modalità di settaggio ottimale della macchina: ciò rappresenta un sostanziale elemento di innovazione rispetto alle offerte attualmente disponibili sul mercato, basate prevalentemente sul monitoraggio da remoto dello stato di operatività del dispositivo.Itemalab, società del Gruppo Itema dedicata all’innovazione di prodotti e processi industriali, svilupperà sensoristica e logiche di controllo ed interconnessione dei sistemi telaio. L’obiettivo è estrarre dalle macchine per la tessitura Itema, in modo esteso ed accurato, parametri funzionali confrontabili con i modelli di riferimento elaborati a partire dalle best practice di settore in termini di regolazione dei macchinari.