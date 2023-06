Philogen, comunicazioni sul buy-back

Philogen

Philogen

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 29 maggio al 2 giugno 2023 inclusi, complessivamente, pari allo 0,0081% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 15,6863 euro per azione, per undiDall’inizio del programma, Philogen ha acquistato 7.567 azioni ordinarie (pari allo 0,0186% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 115.454,36 euroAl 2 giugno, il Gruppo ha in portafoglio complessivamente 235.337 azioni ordinarie (pari allo 0,5795% del capitale sociale).A Milano, performance infelice per, che chiude la giornata del 5 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,98% rispetto alla seduta precedente.