Alluvione, Meloni: al via tavolo operativo permanente in attesa di un commissario

(Teleborsa) - Il governo ha istituito unper affrontare icausati dall'che ha colpito Emilia Romagna, Marche e Toscana nelle scorse settimane. La decisione è arrivata durante l'incontro tra la presidente del Consigliocon sindaci e presidenti di Regione e Province coinvolte. Meloni ha spiegato che "sarà un tavolo permanete che, in attesa della definizione della struttura commissariale, sarà coordinato all'interno del governo dal"."Credo - ha aggiunto Meloni - che questo momento di confronto sia molto importante, dico subito che non considero questo contesto occasionale, intendo rendere questo tavolo, finché sarà necessario. Sappiamo tutti che abbiamo a che fare con un evento particolarmente complesso, non che le Regioni coinvolte non siano già state teatro di altre. In questo caso specifico ci rendiamo conto che l'evento é non solo particolarmente vasto per l'estensione ma particolarmente vasto nei fenomeni che produce, e quindi ha bisogno di moltidiversi fra loro"."Più siamo precisi nelladei territori per dare a chi ha bisogno e non disperdere quelle risorse, più quelleandranno dove devono andare", ha poi sottolineato. "Così come più si sarà capaci di distinguere quello che è il frutto dell'dai problemi che erano preesistenti, più si avranno risorse per avvicinarsi a indennizzi che siano il più possibile alti con l'obiettivo del 100%", ha aggiunto. "Siccome le risorse - lo sappiamo tutti - non sono infinite, anzi, tutti siamo chiamati - ha concluso - a un lavoro di grande".