Autogrill, Dufry raggiunge 94,5% del capitale con OPAS

Autogrill

(Teleborsa) -, con corrispettivo alternativo in denaro, promossa, annunciando di aver raggiunto il 94,5% del capitale sociale della controllata.Sulla base dei risultati definitivi comunicati da UniCredit Bank AG, Milan Branch, quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all’Offerta (anche attraverso il Private Placement Statunitense) complessive, rappresentantidell’Emittente edTenuto conto azioni ordinarie di Autogrill portate in adesione all’Offerta durante periodo di Riapertura dei Termini e delledall’Offerente prima dell’inizio del periodo di Riapertura dei Termini, l’Offerente verrà a detenere direttamenteordinarie Autogrill,della stessa.Sommando ledetenute da Autogrill alla data odierna, lanel capitale sociale di Autogrill dall’Offerente, direttamente ed indirettamente, è costituita da 363.873.582 azioni, rappresentanti ildi Autogrill.Ildovuto ai titolari delle azioni ordinarie di Autogrill portate in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini è pari a(ammesse alle negoziazioni sul mercato Six Swiss Exchange) o, in alternativa, pari aportata in adesione all’Offerta. In particolare, sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta ad esito del periodo di Riapertura dei Termini, il Corrispettivo in Azioni sarà corrisposto ai titolari di 27.754.813 azioni ordinarie di Autogrill (pari al 99,8314% delle azioni portate in adesione durante il periodo di Riapertura dei Termini), mentre il Corrispettivo Alternativo in Denaro sarà corrisposto ai titolari di 46.869 azioni ordinarie di Autogrill (pari allo 0,1686% delle azioni portate in adesione).Dufry, in esecuzione dell’Aumento di Capitale a Servizio dell’Offerta, emetterà 4.393.587 azioni, pari al 2,9689% del capitale sociale dell’Offerente alla data di pagamento ad esito del periodo di Riapertura dei Termini. A seguito di tale emissione, il capitale socialesottoscritto e versato di Dufry sarà rappresentato da 147.987.216 azioni ordinarie).