BCE, Schnabel: trasmissione politica monetaria potrebbe essere più debole del solito

(Teleborsa) - Le analisi della Banca centrale europea (BCE) suggerisce che "lae che l'impatto della nostra politica monetaria più restrittiva sull'inflazione dovrebbe raggiungere il picco nel 2024". Tuttavia, "vi è una grandedi questo processo". Lo ha affermato, che fa parte dell'Executive Board della BCE, in un'intervista a De Tijd.Schnabel ha spiegato che l'impatto stimato varia molto a seconda dei modelli utilizzati e, in particolare, del ruolo che le aspettative giocano nelle decisioni di consumo e di investimento. "Meno importante è ilpiù debole è generalmente la trasmissione della politica monetaria", ha detto.Inoltre, "data l'attuale, ci si potrebbe aspettare che la trasmissione della politica monetaria sia più debole del solito - ha aggiunto - Infine, sono diventati più diffusi i contratti di prestito con tassi a tempo determinato per lunghi periodi".Di conseguenza, "di prima per vedere l'impatto della nostra politica", ha detto Schnabel nell'intervista.A una domanda sul fatto che mercati si aspettano altri due aumenti dei tassi di 25 punti base ciascuno, ha risposto: "Dipenderà dai dati in arrivo. Vorrei essere molto chiara: un: abbiamo bisogno di vedere prove convincenti che l'inflazione ritorni al nostro obiettivo del 2% in modo sostenuto e tempestivo. Non siamo ancora a quel punto".