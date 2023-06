FS Italiane: premiato al BIC 2023 il progetto Cantieri parlanti

(Teleborsa) - Ilsi conferma, come nel 2022,il riconoscimento istituito dache testimonia la bontà delle attività di comunicazione di uno dei più grandi gruppi ferroviari europei. A questo – riporta FS News, il portale di informazione del Gruppo FS – si aggiunge anche loavviato dal Gruppo FS e dalle società del Polo Infrastrutture RFI e Italferr, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli Enti locali e le imprese coinvolte, per comunicare in trasparenza i cantieri sparsi in tutta Italia".Con la certificazione 2022 il team di comunicazione di FS Italiane ha ricevuto il riconoscimentouno dei driver principali della comunicazione vista l'importanza di scegliere per i propri viaggi giornalieri e per quelli di svago e turismo mezzi collettivi e condivisi per liberare le città dai mezzi privati e per raggiungere le destinazioni finali con uno o più mezzi ecologici.Quest'anno FS Italiane – sottolinea FS News – ha anche ricevuto ilcon la giuria indipendente che ha voluto sottolineare quanto il progetto Cantieri parlanti abbia promosso l'utilizzo di "contenuti chiari, integrati in un'immagine coordinata e fruibili a diversi pubblici" valutando positivamente la capacità del progetto di promuovere la trasparenza, di rendere i pubblici consapevoli e aggiornati in tempi adeguati sull’avanzare delle attività. Per queste motivazioni, ilha saputo "promuovere l'informazione e il confronto con i cittadini", ha motivato ilBanner, pagine web dedicate, infopoint che seguono il tracciato delle opere ferroviarie. Tutto ciò ha contribuito a trasmettere un senso di apertura e la volontà di offrire la massima visibilità ad attività non sempre semplici da spiegare e da rendere attrattive al grande pubblico.La certificazione e lo Special Prize sono stati consegnati ieri 6 giugno a Roma nel corso della BIC Convention.