Iacovoni (MEF): saranno proposti nuovi BTP Valore nel corso dell'anno

(Teleborsa) - "Sicuramente". Lo ha affermato, Responsabile del Debito Pubblico presso il MEF, in un'intervista al GR 1, mentre è in corso il collocamento del nuovo strumento dedicato esclusivamente al retail. Il titolo a quattro anni è in emissione fino a venerdì, salvo chiusura anticipata, e garantisce cedole minime garantite al 3,25% per i primi due anni e al 4% per i successivi due, con un premio fedeltà di 0,5% per chi detiene il titolo fino alla scadenza."Stiamo assistendo ad undal punto di vista della detenzione di risorse finanziarie - ha detto Iacovoni - Persone fisiche con un'entità di risparmio anche modesta".L'esperto ha spiegato che "siamo in una fase in cui i tassi di interesse sono ben più elevati anche rispetto a qualche mese fa ed in questo contesto, oltre al problema dell'inflazione da cui ci si vuole proteggere, c'è anche il tema disenza remunerazione".Il BTP Valore "èperché non ha un meccanismo di protezione diretta dall'inflazione, ma a differenza del BTP Italia ha delle cedole che sono comunque prefissate e che salgono nel tempo".Oggi la quota dinel debito italiano "è molto bassa, molto contenuta e quindi vediamo", ha sottolineato Iacovoni.