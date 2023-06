Planetel, accordo quadro pluriennale con Vodafone Italia su utilizzo rete

Planetel

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, harelativo alla concessione in IRU (Indefeasible Right of Use) del diritto di utilizzo di alcune tratte di rete in fibra ottica.Sulla base del contratto quadro, sono già stati definiti i primi interventi per collegare le stazioni radio base della rete mobile 4G e 5G di Vodafone Italia nella provincia di. Vodafone avrà così la possibilità di offrire ai propri clienti di rete mobile un servizio a maggiore capacità e migliore latenza, si legge in una nota.L'accordo rientra nella più estesa collaborazione tra Planetel e primari operatori di rete mobile e fibra ottica per l'sul territorio nell'ottica dello sviluppo di sinergie nell'uso delle reti."Siamo molto soddisfatti di iniziare una importante collaborazione con un grande operatore come Vodafone Italia, per l'utilizzo del nostro backbone in fibra ultra veloce - ha commentato l'- L'accordo ènazionali ai quali la nostra società ha fornito collegamenti finalizzati alla copertura delle loro stazioni radio base 5G e del loro network di accesso FTTH".