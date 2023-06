Adobe offre Firefly a grandi aziende per creare contenuti con AI

Adobe

(Teleborsa) -, software house statunitense quotata al Nasdaq, ha dichiarato che, il suo strumento di intelligenza artificiale per la generazione di immagini, aiFirefly for Enterprise è stato progettato per soddisfare la crescente domanda di contenuti digitali su larga scala e aiutare le aziende a semplificare e accelerare la creazione di contenuti ottimizzando i costi, si legge in una nota. La nuova offerta a livello aziendale consente a tutti i dipendenti di un'organizzazione, a qualsiasi livello di abilità creativa, di utilizzare Firefly per generare "".Il primo modello di Firefly è statosu immagini Adobe Stock, contenuti con licenza aperta e altri contenuti di dominio pubblico il cui copyright è scaduto. Dal suo lancio a marzo, gli utenti beta di Firefly hanno generato oltre 200 milioni di immagini.Gli utenti dihanno generato oltre 150 milioni di immagini in sole due settimane utilizzando la nuova funzione Generative Fill fornita da Firefly.