Cina, le più grandi banche statali tagliano i tassi sui depositi

(Teleborsa) - Le maggiori banche statali cinesi hanno tagliato i tassi di interesse sui depositi, in yuan, nel tentativo di rilanciare l'economia del Paese.Si tratta di Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China e China Construction Bank.Gli istituti di credito hanno tagliato i tassi sui depositi a vista di 5 punti base e sui depositi vincolati a tre e cinque anni di 15 punti base.E' il secondo taglio di questo tipo in un anno, con precedenti azioni intraprese a settembre."I tagli ai tassi sui depositi spingeranno i risparmi nei consumi e negli investimenti e alleggeriranno la pressione sui margini di interesse netti delle banche (NIM), aprendo la porta a ulteriori stimoli monetari", ha affermato Gary Ng, economista senior per l'Asia Pacifico di Natixis.