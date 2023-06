ILBE chiude primo trimestre con utile di 2,5 milioni di euro

Iervolino and Lady Bacardi Entertainment

(Teleborsa) -), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha chiuso ildel 2023 conpari a 32,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 26,9 milioni del primo trimestre 2022, e unpari a 3,2 milioni, rispetto a 4 al 31 marzo 2022 - in percentuale pari al 10% dei ricavi (14,9% al primo trimestre 2022). Il calo della marginalità, spiega la società, è causata dal cambiamento di strategia implementato nell'ultimo trimestre dello scorso esercizio, inerente la vendita dei diritti di distribuzione dei "family movies", con la contabilizzazione di maggiori ammortamenti.L'è pari a 2,5 milioni di euro (3,3 milioni al 1Q 2022). Il, pari a 172,9 milioni di euro al 31 dicembre 2022, ha raggiunto 186,9 milioni al 31 marzo 2023, grazie alle nuove commesse per i Tik Tok e i film di animazione 2023."Abbiamo chiuso un trimestre positivo e in utile, mantenendo un considerevole portafoglio ordini - ha commentato il- La nostra solidità patrimoniale è confermata, pur risentendo della stagionalità e dei relativi pagamenti concentrati nel trimestre. Sono molto soddisfatto nell'affermare che continuiamo a lavorare a pieno ritmo su molti progetti anche innovativi, grazie anche al consolidamento registrato dall’attività nel 2022 che ha rappresentato per noi un obiettivo di estremo rilievo".Ladebitoria al 31 marzo 2023 risulta pari a 37,6 milioni, adjusted per l'effetto netto di 3 milioni dell'IFRS 16 relativo ai nuovi contratti di locazione (vs 23,1 milioni al 31 dicembre 2022 e 28,9 al 31 marzo 2022). L'incremento è "fisiologico" in relazione ai pagamenti di importanti produzioni concentratesi del periodo (Verona, Paradox effect, Skincare, Kill them all, Tik Tok, Film di Animazione: Baby Puffins & Bunny), viene sottolineato.Per l'è confermata la previsione di una crescita dei ricavi e delle opere capitalizzate, con una dinamica della marginalità più contenuta rispetto agli esercizi precedenti.