ILPRA perfeziona l'acquisizione del 70% di PENTAVAC

ILPRA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha, attiva nel settore della produzione e vendita di linee di confezionamento verticali automatiche. L'operazione era stata annunciata lo scorso 4 maggio e il, corrisposto per cassa in data odierna contestualmente alla cessione delle quote.L'assembla degli azionisti di PENTAVAC ha preso atto delle dimissioni del proprioe ha nominato i nuovi componenti, affidando la carica di presidente a Maurizio Bertocco e confermando alla carica di amministratore delegato entrambi i soci cedenti di PENTAVAC, i quali manterranno una partecipazione complessiva del 30%.ILPRA e i venditori hanno sottoscritto un, dove è inserita l'opzione di acquisto del residuo 30% delle quote in favore di ILPRA - da esercitarsi anche separatamente con il singolo venditore alla data di presentazione del bilancio al 31 dicembre 2026 e comunque non oltre il 30 giugno 2027; l'opzione di vendita, a favore dei soci di minoranza, delle quote che non fossero state già acquistate con l'opzione di acquisto spettante ad ILPRA, da esercitarsi alla data di presentazione del bilancio al 31 dicembre 2030 (comunque non oltre il 30 giugno 2031).NelPENTAVAC ha registrato un fatturato pari a 4,9 milioni di euro, un EBITDA pari a 1,2 milioni (24,2% EBITDA margin), un EBIT pari a 1,1 milioni (22,4% EBIT margin) e un Indebitamento Finanziario Netto cash positive per 1,4 milioni.