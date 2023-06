Lottomatica, banche dell'IPO avviano copertura con giudizi positivi

Lottomatica

Barclays

JPMorgan

Deutsche Bank

Goldman Sachs

Equita

Lottomatica Group

(Teleborsa) -sul titolo, primo gruppo nel mercato del gioco autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia e uno dei maggiori player a livello europeo. Asulle azioni sono ledi inizio maggio.ha avviato la copertura cone target price di 11 euro,cone il target a 12,5 euro,cone target a 11,5 euro,cone target di 13,6 euro.ha avviato la copertura cone target a 12,5 euro, inserendo il titolo nele parlando di "un campione nazionale con eccellente track record, a multipli ingiustamente compressi"."Il titolo ha performato male dall'IPO, pur essendo stato collocato sul minimo della forchetta di prezzo, e, a nostro avviso, sui principali peers e su multipli compressi in termini assoluti", si legge nella ricerca.Lottomatica è tornata a Piazza Affari il 3 maggio, nella più grande IPO per Borsa Italiana da oltre un anno, con unpari a 9 euro per azione. Da allora il prezzo delle azioni èdi quel livello, tanto che non è stata esercitata l'opzione greenshoe.Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan e UniCredit sono statidella quotazione, mentre Equita SIM ha agito in qualità diOttima intanto la performance di, che si attesta a 8,323 Euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 8,499 e successiva a 8,799. Supporto a 8,199.