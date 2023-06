OPA Finlogic, proroga al 21 giugno in caso di mancato raggiungimento 95%

Finlogic

(Teleborsa) - Argo, l'offerente dell'su, ha concordato con CONSOB la proroga deldidi borsa aperta qualora all'esito del periodo di adesione - la cui chiusura è prevista il 9 giugno 2023 – non venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale.Nel caso in cui divenisse efficace la proroga, il periodo di adesione2023 (salvo ulteriore proroga in conformità alla normativa applicabile).Tenuto conto delle 6.814.066 azioni ordinarie dell'emittente (pari al 92,79% del capitale sociale) portate complessivamente in adesione dall'inizio del periodo di adesione, in caso di efficacia l'offerente verrà a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale con conseguentedi Finlogic dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.