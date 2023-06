Racing Force firma partnership per 24 Ore di Le Mans e FIA WEC

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, hacon la Société Sportive Professionelle de L'Automobile-Club de l'Ouest (SSP ACO) e la società Le Mans Endurance Management company (LMEM) per la, ile il campionato, marchio di Racing Force Group, fornisce a SSP ACO e LMEM, quali il racewear ignifugo, per i commissari di percorso, i piloti della safety-car, i membri dello staff medico, gli operatori TV e della comunicazione, e gli addetti alla sicurezza."Siamo entusiasti di aver siglato questa partnership con Automobile-Club de l'Ouest e Le Mans Endurance Management, fornendo il nostro racewear per la 24 Ore di Le Mans, il FIA World Endurance Championship, la European Le Mans e tutti gli altri eventi promossi da ACO - ha commentatodi Racing Force - La nostra emozione è ancora maggiore pensando al grandissimo interesse del pubblico verso la categoria Hypercar e che ci aspetta 24 Ore di Le Mans del centenario: sarà davvero imperdibile. Siamo mettendo a disposizione tutta la nostra esperienza per dare al personale ACO e LMEM i".