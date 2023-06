USA, Goldman: inversione curva rendimenti persisterà per prossimo anno

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Lecontinuano ad essere, rappresentando il periodo più lungo in cui lo sono state dall'inizio degli anni '80. L'attentamente osservata curva 2s/10s si è invertita per la prima volta nella tarda primavera/inizio estate dello scorso anno e questo "esteso tratto di inversione sembra", anche se l'entità dell'inversione dovrebbe attenuarsi. Lo si legge in una analisi disul tema.La curva 2s/10s è attualmente a(yield a 10 anni in area 3,7% e yield a 2 anni in area 4,5%) è - secondo Goldman Sachs - invertita rispetto ai fondamentali: le stime della banca d'affari per un fair value sono -47pb e -61pb, utilizzando rispettivamente le previsioni economiche del consensus e della stessa Goldman Sachs.Se le condizioni economiche evolveranno lungo il consensus degli analisti, Goldman Sachs prevede che potremmo vedere la curva 2s10s iniziare a inclinarsi verso l'esterno e infine uscire dall'inversione, ma a un ritmo più lento rispetto a quanto prezzano i forward di mercato. Sotto lo scenario di base, senza recessione, la