Wall Street a due velocità. Focus sui tassi

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,27%, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,38%, chiudendo a 4.268 punti. In forte calo il(-1,75%); come pure, variazioni negative per l'(-0,79%).Gli investitori si sono mossi ancora una volta con cautela in attesa dei dati sull'inflazione e della riunione della Federal Reserve della prossima settimana. Nel frattempo, la Bank of Canada ha aumentato il tasso di riferimento overnight al 4,75%, il livello più alto degli ultimi 22 anni, contro attese degli analisti per tassi fermi al 4,50% nella riunione odierna. Sul fronte macroeconomico, è aumentato il deficit commerciale americano nel mese di aprile 2023, sono risultate ancora in diminuzione le domande di mutuo, e sono diminuite le scorte di greggio nell'ultima settimana.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,65%),(+1,70%) e(+1,59%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,87%),(-1,62%) e(-0,91%).Tra i(+3,91%),(+2,76%),(+2,74%) e(+2,59%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,35%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,09%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,29%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,27%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,35%),(+4,50%),(+4,02%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,08%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,25%.Scende, con un ribasso del 6,88%.Crolla, con una flessione del 5,83%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 232K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. 0%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4,9%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,3%)14:30: Prezzi export, mensile (preced. 0,2%).