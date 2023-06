CONSOB, operatori: relazione Savona di alto livello, maggiore attenzione alla Borsa

(Teleborsa) - L'è come un'idra dalle molte teste e un suo valore elevato crea i presupposti anche per una deformazione della democrazia e l'emersione di forme di violenza sociale; moneta, banche e mercati dei capitali sono sospinti nella stessa direzione dalla forza della, ed è urgente riconsiderare come riallineare oneri e regolamentazioni, tra le diverse forme didel risparmio; lava rafforzata per contribuire ad aumentare la competitività delle imprese italiane, anche sul piano internazionale. Sono alcuni dei passaggi più importanti della relazione di, nell' incontro annuale con il mercato finanziario , in cui il professore ha dato ampio spazio alle condizioni macroeconomiche e alle sfide poste dai crypto asset.Le imprese italiane hanno tenuto bene nel 2022 e, con l'attutirsi dei problemi sul fronte energetico, nel 2023 "riemergerà in tutta evidenza la capacità delle imprese italiane di preservare il buon livello raggiunto di competitività internazionale", ha detto. Il presidente della CONSOB ritiene, peraltro, che "un contributo positivo a questa loro abilità può provenire da un, principalmente della Borsa di Milano, obiettivo già entrato nell'agenda della nostra politica economica".Secondo, quello di Savona è stato un "discorso molto equilibrato, che ha mostrato il grandissimo lavoro che ha fatto la CONSOB in quest'anno e io credo anche una serie di aperture importanti in cui il presidente ha dimostrato anche di avere lo: aperture sulle semplificazioni, aperture sull'importanza della tecnologia, aperture su la necessità di incentivi fiscali e di una disciplina fiscale più attraente e dunque un discorso veramente ricco".Per quanto riguarda gli aspetti fiscali che gravano sul risparmio, alla luce anche dello sviluppo della tecnologia, Savona ha detto che "moneta, banche e mercati dei capitali sono sospinti nella stessa direzione dalla forza della tecnologia, che già svolge un ruolo importante nello sviluppo reale e nella stabilità sociale. Diventa perciò urgente, anche fiscali, tra le diverse forme di investimento del risparmio, sanando distorsioni stratificatesi nel tempo e contrastando l'iniquità distributiva che essi determinano"."È stata una relazione molto interessante e originale come al solito per il presidente Savona - ha commentato- Tocca un aspetto fondamentale, partendo per altro dall'articolo 47 alla costituzione, cioè la tutela di risparmio, anche con l'incoraggiamento del risparmio nell'andare al mercato. Il mercato è fatto da domanda e da offerta, ed è importante - come ha citato - il fatto che lo lo sviluppo del mercato finanziario mercato di capitali abbia raggiunto e superato quello che è il tradizionale mercato bancario. Quindi questo è molto importante proprio per consentire uno sviluppo dell'economia reale, con le imprese che vanno sul mercato cercando finanziamenti di debito e di equity, ma dall'altro lato avendo investitori che siano in grado di assorbire diciamo questa domanda. Ovviamente nel quadro - e lui lo ha ricordato anche quest'anno - di un'inflazione alta anche per la politica monetaria che rimarrà restrittiva, e quindi questo porta - con un messaggio anche di ottimismo - a riflettere su un eventualerispetto ai mercati diciamo segmentati tradizionali standard, ovvero bancario, immobiliare e assicurativo.Tra le altre cose, Savona ha detto che CBDC (Central Bank Digital Currency) opportunamente regolate consentirebbero di escludere l', con benefici per le scelte di politica monetaria e per le gestioni delle banche."La relazione è stata di altissimo livello, però - se mi è consentita una battuta - anche troppo. Troppo macroeconomica, nello stile del presidente, e l'anno scorso addirittura aveva parlato solo di criptovalute, mentre quest'anno ha parlato di macroeconomia e inflazione", ha affermato. "Io guardavo lo sguardo del governatore Visco e diceva "forse queste sono tematiche più mie", quello che è mancato è stato un, che poi sono gli unici che si stanno sviluppando e mi riferisco in particolare a Euronext Growth Milan", ha aggiunto.Il numero uno della CONSOB ha anche detto che le "recenti" per migliorare la competitività dei mercati finanziari "vanno nella", citando il Decreto Legge Fintech e il disegno di legge sugli "Interventi a sostegno della competitività dei capitali".Sono due i passaggi su cui, si è trovato completamente allineato: "Il primo è quello del ruolo della Borsa per finanziare la crescita soprattutto delle piccole medie imprese, e su questo noi siamo molto focalizzati. E poi l'impegno, a seguito delle conclusioni del Libro verde sul ddl Capitali su cui Borsa insieme a CONSOB e a tutte le associazioni di categoria ha fatto un grosso lavoro affinché vengano portate quelle modifiche che vanno a. Questo è fondamentale, e come diceva il professor Savona, dobbiamo togliere completamente il gold plating, ovviamente salvaguardando quelle che sono le best practice, ma sicuramente far sì che gli investitori guardino all'Italia come un mercato su cui investire e le società continuino - e ce ne sono molte nella pipeline per entrare - ad entrare e che rimangano soprattutto, e non guardino altrove per andare a sanare delle inefficienze italiane".