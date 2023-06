ADR, Troncone: innovazione tecnologica strategica per disegnare aeroporto del futuro

(Teleborsa) - "Aeroporti di Roma ha allargato il perimetro d’azione, attraverso l’open innovation, facendo sistema con le grandi eccellenze internazionali. Lo testimonia, a Fiumicino, il nostro acceleratore di start up: abbiamo raccolto molti progetti e i più convincenti verranno testati in aeroporto: sta funzionando, lo spazio è competitivo, il modello è vincente; abbiamo recentemente creato Adr ventures, una società di corporate venture capital per sviluppare le soluzioni con migliore prospettiva. Il primo investimento, poche settimane fa, è stato con Ottonomy che ha messo a punto un robot che consegna direttamente gli acquisti al gate d‘imbarco". Lo ha dettoin occasione della quinta edizione dellaorganizzata da Il Foglio.Tanti i protagonisti del mondo della politica, della tecnologia e dell'innovazione che oggi, sabato 10 giugno, si sono dati appuntamento a Venezia per mettere sotto la lente i temi più importanti dello sviluppo tecnologico e del suo impatto culturale sulle nostre vite.All'evento hanno preso parte, tra gli altri,, Ministro delle imprese e del made in Italy,, Ministro della Giustizia,, Ministro della cultura,, Amministratore Delegato di Cdp e, Presidente Simest.