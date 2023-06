Energia: ENEA presenta aggiornamenti normativi e nuovo portale sulle diagnosi energetiche

(Teleborsa) - La diagnosi energetica, gli aggiornamenti normativi, il nuovo portale Audit102 e gli strumenti ENEA a disposizione delle imprese in vista della scadenza del dicembre 2023. Parte da Confindustria il ciclo di eventi con cuisi impegna a supportare le imprese tenute a inviare la diagnosi energetica dei propri siti produttivi entro il 5 dicembre 2023. Il primo appuntamento è a Roma mercoledì 14 giugno dalle ore 10 alle 12,30 presso l'Auditorium della Tecnica di Confindustria (Viale dell'Astronomia 30 - Roma EUR).obbliga le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia a fare una diagnosi energetica sui propri siti e ad inviarla ad ENEA entro il mese di dicembre di ogni anno. Il 5 dicembre 2023 si avrà la prima scadenza del terzo ciclo di diagnosi energetiche obbligatorie. In tale scenario l'ENEA, con questo primo incontro, dà inizio al ciclo di eventi finalizzati ad offrire supporto alle imprese obbligate affrontando tutti gli aspetti salienti collegati agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 102/2014.L'evento – spiega l'ENEA in una nota – sarà l'occasione per presentare ad imprese e stakeholder di settore gli ultimi aggiornamenti normativi relativi all'obbligo di diagnosi, gli aggiornamenti del portale ENEA Audit102 per la trasmissione delle diagnosi energetiche e per illustrare gli strumenti che l'Agenzia ha predisposto a beneficio del settore industriale e del settore terziario, dal tool di Energy Management alla linea editoriale deidedicati a diversi settori produttivi. Verranno inoltre presentate lenella revisione dell'attualein particolare gli aspetti legati all'obbligo di diagnosi.Sono previsti infine interventi degli stakeholder del settore.