MFE A chiude a +5,86%, MFE B a +2,32% dopo morte Berlusconi

(Teleborsa) - La questa mattina a 86 anni, ha innescato la speculazione in Borsa su potenziali operazioni straordinarie che possano coinvolgere MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni). Le azioni, che danno diritto a un solo voto in assemblea, hanno guadagnato ila 0,5005 euro, portandosi sui massimi degli ultimi 12 mesi. Le, che danno diritto a dieci voti, sono salite dela 0,7045 euro.I titoli si sono comunque, quando avevano registrato rialzi di circa 10% subito dopo l'annuncio della morte del fondatore di Forza Italia.La morte dell'ex premier ha acceso un appeal speculativo sul gruppo televisivo in ottica di disimpegno/successione, ma- la holding della famiglia - ha assicurato che "lesotto ogni aspetto".Il titolo- di cui Fininvest ha la maggioranza - ha chiuso in rialzo dell'a 1,982 euro. Poco mossa- di cui la holding della famiglia Berlusconi possiede il 30% - che ha guadagnato loa 8,218 euro.