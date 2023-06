Renergetica, assemblea approva il bilancio 2022 e autorizza buyback

Renergetica

(Teleborsa) - L'di, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata su Euronext Growth Milan, had'esercizio e ha preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Inoltre, è stato deliberato di destinare l'utile d'esercizio, pari a 451.774 euro, a riserva legale per 22.117 euro e a utile portato a nuovo per 429.657 euro, come proposto dal CdA.I soci hanno anche deliberato di autorizzare nuovamente l'acquisto e la disposizione di"Abbiamo scelto consapevolmente, a partire dal secondo semestre 2022, diper essere pronti, fin dai primi mesi del 2023, a compiere le azioni necessarie ad accelerarne la crescita nel medio-lungo periodo - ha commentato l'- Questa scelta ha determinato la decisione ponderata e condivisa dal CdA di non impegnare contrattualmente i nuovi progetti in fase di sviluppo, per massimizzarne il valore di vendita, alla luce dell'accresciuto valore di mercato delle autorizzazioni ottenute, al raggiungimento del ready to build"."Tale strategia, che per il bilancio consolidato 2022 si è riflessa in una minor valorizzazione (mantenuta al costo) dei vari progetti non assegnati, porteràche si tradurranno, senza alcun dubbio, in una crescita maggiore e più veloce rispetto al passato", ha aggiunto.