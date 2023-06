Berlusconi, continua l'omaggio a Villa San Martino. Meloni ad Arcore

(Teleborsa) -con scritto 'Grazie in eterno presidente' è comparso questa mattina su una siepe che costeggia la villa, a firma dei tifosi della curva deldavanti alla storica villa San Martino, la residenza ad Arcore di Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia morto ieri a 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano,Ieri, infatti, il feretro dell'ex premier è stato portato nella sua residenza, in attesa dei funerali di Stato in programmaPer la giornata è stato anche decretato il lutto nazionale, prima volta per un ex premier. E proprio su questa decisione scatta la polemica. ". A dirlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, èex ministra ed esponente del Partito Democratico. Sulla stessa linea anche iIntanto, la pa quanto si apprende, nel tardo pomeriggio dovrebbe partire in aereo per Milano, dove domani parteciperà ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Proprio in questi minuti Meloni è arrivata ad Arcore a Villa San Martino, con lei Salvini e La Russa-ha detto la presidente del Pe Roberta Metsola alla commemorazione per la morte di Silvio Berlusconi, davanti alla Plenaria - che ha fondato e guidato il centrodestra in Italia, un protagonista della politica per generazioni e ha contribuito a passaggi cruciali della storia europea e dell'Italia. Mai troppo lontano dalle polemiche anche in questa casa ma tutti qui lo ricordano per la sua generosità, il suo coraggio e il suo carisma. La storia discuterà il suo impatto ma l'uomo ha lasciato il segno".La Conferenza dei capigruppo di Montecitorio che si è riunita stamani ha stabilito che si terrà una commemorazione alla Camera, ma non è stata ancora decisa la data. Mentre l'aula del Senato commemorerà Silvio Berlusconi martedì 20 giugno alle ore 15. L'Aula è sospesa per tutta la settimana e riprenderà