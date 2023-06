L'addio a Silvio Berlusconi, domani in Duomo a Milano i funerali di Stato

(Teleborsa) - Si terranno domani,, neldi. La decisione è stata confermata dalla Diocesi meneghina dopo la richiesta da parte di Palazzo Chigi e della famiglia del Cavaliere. Alle esequie parteciperà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A presiedere la cerimonia sarà l'arcivescovo metropolita di Milano, monsignor Mario Delpini. La salma è ora ad Arcore dove l'accesso è consentito solo ai familiari e agli amici più stretti, mentre mercoledì sarà giorno di lutto nazionale.Migliaia iche sono arrivati da tutto il mondo. "Estendiamo le nostre condoglianze alla famiglia dell'ex premier" Silvio Berlusconi, "al governo e agli italiani. L'Italia è un amico di vecchia data e un alleato degli. L'ex premier ha lavorato da vicino con diverse ex amministrazioni per far avanzare i nostri rapporti bilaterali", ha affermato la portavoce della, Karine Jean-Pierre. "Silvio Berlusconi era un leader dinamico. Io e Laura siamo stati fortunati a trascorrere del tempo con lui durante la mia presidenza. Con Silvio non c'era mai un momento noioso", è stato il messaggio dell'ex presidente americanoin una nota. "Ha rafforzato l'amicizia fra Italia e Stati Uniti, e gli siamo grati per il suo sostegno alla nostra alleanza. Io e Laura inviamo le nostre condoglianze alla famiglia di Berlusconi e al popolo italiano", ha aggiunto Bush."Il, il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione sono profondamente addolorati per la scomparsa di Silvio Berlusconi, leggendariodal 1986 al 2017 e attuale proprietario del Monza. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari e ai tifosi del calcio italiano, in particolare quelli del Milan e del Monza", ha scritto ieri in una nota la società di calcio spagnola., informato del decesso dell'amato padre, senatore Silvio Berlusconi, desidera porgere a lei e ai familiari la sua vicinanza, assicurando sentita partecipazione al lutto per la perdita di un protagonista della vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica". È quanto si legge in un telegramma di cordoglio per la morte di Berlusconi inviato a nome del Santo Padre Francesco dal Cardinale Segretario di Statoalla figlia Maria Elvira Berlusconi. "Sua santità invoca dal signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita. Mi unisco al cordoglio con un fervido ricordo nella preghiera", ha aggiunto Parolin."Per me Silvio è stata una persona cara e un vero amico", ha dichiarato il presidente russoin un messaggio di condoglianze al presidente Sergio Mattarella per la scomparsa di Berlusconi. Berlusconi "ha fatto molto" anche "per l'instaurazione di relazioni di partenariato e amicizia tra la Russia e i Paesi dell'Europa e per le relazioni con l'alleanza euroatlantica" lavorando alla creazione dei “relativi meccanismi di collaborazione”, ha poi aggiunto il presidente russo in un'intervista televisiva.