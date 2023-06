Google, UE: ceda parte dei servizi pubblicitari online, solo così può risolvere problemi di concorrenza

Google

(Teleborsa) - Secondo lapotrà risolvere i problemi di concorrenza che l'Antitrust UE ha rilevato nel settore adtech solo cedendo parte dei. È quanto Bruxelles ha stabilito nell'sulle violazioni delledell'UE in tema didi cui è indagato il gigante tech. La Commissione ha accusato infatti Google di favorire i propri servizi tecnologici di pubblicità display online a scapito di fornitori concorrenti di servizi tecnologici pubblicitari, inserzionisti ed editori online."La Commissione – si legge in una nota – rileva preliminarmente che, in questo caso particolare, unè probabilmente inefficace per prevenire il rischio che Google continui tali comportamenti preferenziali o ne intraprenda di nuovi. Google è attiva su entrambi i lati del mercato con il suo ad server per editori e con i suoi strumenti di acquisto di annunci e detiene una posizione dominante su entrambi i lati. Inoltre, gestisce il più grande scambio di annunci. Ciò porta a una situazione diper Google. L'opinione preliminare della Commissione è pertanto che solo lada parte di Google di parte dei suoi servizi risolverebbe i suoi problemi di concorrenza"."Non condividiamo il punto di vista della Commissione europea e risponderemo di conseguenza", ha dichiarato il vicepresidente di Google per i servizi pubblicitari globali,, replicando alla lettera di addebiti emessa da Bruxelles nei confronti di Mountain View per abuso della sua posizione dominante nella filiera ad tech. "I nostri strumenti di tecnologia pubblicitaria aiutano ie le app a finanziare i propri contenuti e consentono alle aziende di tutte le dimensioni di raggiungere in modo efficace nuovi clienti", ha aggiunto il rappresentante di Google.