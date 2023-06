Vodafone e CK Hutchison fondono le attività mobile nel Regno Unito

Vodafone Group

CK Hutchison

(Teleborsa) -, colosso britannico della telefonia, e, conglomerato con sede a Hong Kong, hanno stipulatodi telecomunicazioni nel Regno Unito, rispettivamente Vodafone UK e Three UK. Vodafone deterrà il 51% delle attività combinate e CK Hutchison il 49%.L'attività combinataper creare una delle reti 5G autonome più avanzate d'Europa, a pieno sostegno degli obiettivi del governo del Regno Unito., con le aziende Vodafone UK e Three UK che contribuiscono con importi di debito differenziati al completamento per ottenere la proprietà MergeCo di 51:49 tra Vodafone e CK Hutchison. Isaranno di circa 6 miliardi di sterline.L'attuale CEO di Vodafone UKdiventerà CEO della nuova società e l'attuale CFO di Three UKassumerà il ruolo di CFO. La transazione dovrebbe chiudersi, soggetta alle approvazioni normative e degli azionisti."La fusione è- ha commentato, CEO di Vodafone Group - È trasformativa in quanto creerà una rete 5G di prim'ordine, anzi la migliore in Europa, offrendo ai clienti un'esperienza superiore"."Three UK e Vodafone UK attualmenteper guadagnare il loro costo del capitale - ha dichiarato, Co-Managing Director di CK Hutchison - Questa è stata a lungo una sfida per la capacità di Three UK di investire e competere. Insieme, avremo le dimensioni necessarie per fornire una rete 5G di prim'ordine per il Regno Unito, trasformando i servizi mobili per i nostri clienti e aprendo nuove opportunità per le aziende in tutto il Regno Unito".