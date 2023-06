Generalfinance, accordo da 10 milioni con Banca CRS per crediti Superbonus

Generalfinance

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ebanca locale operativa nelle province di Cuneo e Torino, hanno siglato undi durata quadriennale finalizzato alla ricessione dei crediti fiscali legati al, per un valore fiscale pari a 10 milioni di euro.L'accordo si riferisce ai, identificati dal codice univoco introdotto dall'Agenzia delle Entrate, si legge in una nota."Siamo soddisfatti per questo accordo - per noi si tratta della- che ci permette di ottimizzare l'impiego della liquidità aziendale, attraverso acquisti mensili di crediti, sulla base di un piano definito della durata di 4 anni", ha commentato, CFO di Generalfinance.