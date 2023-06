Gruppo FS: aggiudicati da RFI lavori per raddoppio linea Campoleone-Aprilia

(Teleborsa) -, società capofila del, ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per ilal raggruppamento di imprese composto daLa, finanziati anche con fondi PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.Il– fa sapere FS in una nota – prevede il raddoppio della linea di circa 6 chilometri tra Campoleone e Aprilia, la realizzazione e la velocizzazione dei Piani Regolatori Generali nelle stazioni di Campoleone ed Aprilia e l'adeguamento degli apparati che regolano la circolazione ferroviaria e dei sistemi di informazione al pubblico.La nuova opera permetterà di realizzare le condizioni infrastrutturali per incrementare i servizi, migliorare i livelli di regolarità e l'accessibilità nelle stazioni oggetto di intervento.