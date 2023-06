Virgin Galactic inizia voli spaziali commerciali: 3 italiani in prima missione

Virgin Galactic

(Teleborsa) -, la compagnia creata dal magnate Richard Branson per realizzare un'offerta di voli spaziali suborbitali per il mercato commerciale, ha annunciato l'Il primo volo spaziale commerciale, "", dovrebbe volare tra il 27 giugno e il 30 giugno 2023. Il secondo volo spaziale commerciale, "", seguirà all'inizio di agosto 2023, con voli spaziali mensili previsti successivamente."Galactic 01" è una missione di ricerca scientifica e trasporterà tre membri dell'equipaggio dell'e deld'Italia per condurre ricerche sulla microgravità.