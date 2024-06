Wall Street debole, rendimenti Treasury in calo dopo dati PPI

Broadcom

(Teleborsa) -dopo il raffreddamento di un altro indicatore chiave dell'inflazione, che supporta la tesi a favore di un taglio dei tassi di interesse quest'anno da parte della Federal Reserve.Prima dell'apertura del mercato, l'iha segnato infatti inaspettatamente il calo maggiore in sette mesi. Inoltre, è emerso che le richieste iniziali dinegli Stati Uniti sono balzate al livello più alto degli ultimi nove mesi nella scorsa settimana.Ieri sera laha mantenuto , come da attese, i tassi di riferimento stabili a 5,25-5,50% per la settima volta consecutiva e ha al contempo ridimensionato le prospettive di tagli con il nuovo grafico a punti. Dai valori mediani di questi sono emersi l'(7 funzionari hanno previsto fino a dicembre un unico taglio, 8 funzionari due tagli e 4 nessuno), con il punto di arrivo nel 2026 che resta invariato al 3,1%, e un innalzamento a 2,8% da 2,6% del tasso di riferimento di lungo termine.Tra gliha migliorato le previsioni sui ricavi annuali per i suoi chip ottimizzati per l'intelligenza artificiale,ha annunciato un raggruppamento azionario 1 su 20 che entrerà in vigore venerdì,ha annunciato che trasferirà circa 2,5 miliardi di dollari dei suoi obblighi di pagamento delle pensioni statunitensi e dei relativi asset del piano per quasi 23.000 pensionati e beneficiari statunitensi alla Metropolitan Tower Life Insurance.Guardando ai, flessione dello 0,72% sul: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,27%, scambiando a 5.406 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,14%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(-0,06%).Si distingue nel paniere S&P 500 il. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,24%),(-1,10%) e(-1,05%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,32%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,83%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,39%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,26%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,73%),(+4,50%),(+2,76%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,64%. Pesante, che segna una discesa di ben -5,65 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 4,61%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,77%.