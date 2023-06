Deutsche Post DHL cambia nome in DHL Group

Deutsche Post AG

(Teleborsa) -, la principale società di logistica al mondo, ha annunciato che. Il nuovo nome riflette la trasformazione che il gruppo ha attraversato negli ultimi anni e sottolinea la focalizzazione sulle attività logistiche nazionali e internazionali come driver per la crescita futura."Negli ultimi dieci anni, i megatrend della globalizzazione, dell'e-commerce, della digitalizzazione e della sostenibilità hanno avuto e continueranno ad avere un forte effetto positivo sulla nostra attività. Ci hanno aperto nuove opportunità di crescita in molte aree - afferma il Group CEO Tobias Meyer - Oggi siamo una delle aziende più internazionali al mondo. Il nome DHL Group e l'uso del logo DHL per il gruppo fa seguito allo sviluppo dell'attività della nostra azienda, che al di fuori della Germania utilizza quasi sempre solo il marchio DHL".Già oltre il 90% dei ricavi del gruppo deriva da attività che operano con il marchio DHL, inclusa l'attività DHL Parcel in Germania, si legge in una nota. I marchi Deutsche Post e DHL continueranno ad essere utilizzati in Germania, come lo sono stati in passato.Il nuovo nome non ha alcun effetto sul nome della capogruppo quotata, che rimane. Ildi Borsa, che attualmente è "DPW", verràper posizionare meglio l'azienda sui mercati finanziari e sfruttare il riconoscimento del marchio DHL anche lì.