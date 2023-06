Terna avvia buy back fino a 7 milioni di euro

Terna

(Teleborsa) -ha reso noto che il 22 giugno 2023 sarà, per un esborso massimo pari ae per uncomplessivoordinarie. Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati entro il 22 luglio 2023.Il Programma è a servizio del Piano Performance Share 2023-2027 destinato al management di Terna o di società da questa controllate, nonché di altri eventuali futuri piani di incentivazione azionaria destinati agli Amministratori o ai dipendenti di Terna o di società controllate o collegate.Il Programma prevede infine un meccanismo legato al raggiungimento di specifici obiettivi ambientali, sociali e di governance ("ESG") da parte della Società, confermando il ruolo centrale della sostenibilità quale pilastro della strategia di Terna, a beneficio di tutti gli stakeholder.Al 19 giugno, la Società ha in portafoglio complessivamente 3.296.049 azioni proprie, pari allo 0,16% circa del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni Terna.