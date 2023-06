Freedom Finance Europe approda anche in Italia

Freedom Holding Corp

(Teleborsa) -, unico broker online europeo controllato da, società quotata al NASDAQ,, con unaed un team di esperti guidato da, in parallelo alla crescita, dove è già presente con 200 collaboratori nelle sedi di Berlino, Madrid, Parigi, Varsavia e Atene. La società, che ha sede centrale a Cipro, prevede infatti di espandersi ancheentro il 2023.Freedom Finance Europe, una piattaformache offre servizi finanziari sue consente di fare trading su"La missione di Freedom Finance Europe è quella di rendere l'investimento in borsa chiaro e accessibile a tutti, che si tratti di investitori esperti o di trader all'inizio del proprio percorso", spiega, Business Development Director di Freedom Finance Europe, aggiungendo "vogliamo portare in Italia il nostro approccio al trading fondato su responsabilità e innovazione"."Con la nostra piattaforma - sottolinea - i trader possonoin titoli quotati sia presso borse consolidate, mai. Fredoom24 consente inoltre ai trader di investire, prodotto tradizionalmente appannaggio di grandi investitori istituzionali"., che guiderà il team dell'ufficio di Milanoè un analista esperto, con una brillante formazione, essendosi laureato in Banking and Finance presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per poi conseguire un master in International Business presso il campus londinese della Grenoble Ecole de Management. Porta in Freedom Finance la sua ampia conoscenza internazionale del business, sviluppata tra Lussemburgo, Londra e Milano, presso società di servizi finanziari globali."Con Freedom24 i trader italiani possono investire su mercati regolamentati con a disposizione un customer service dedicato, pronto a rispondere alle esigenze degli utenti in tempi brevissimi", spiega Bergamini, aggiungendo "i nostri clienti potranno accedere a oltre 1 milione di strumenti di trading, avvalendosi di analisi di mercato e idee di investimento basate su ricerche condotte da un team di esperti, disponibili gratuitamente".