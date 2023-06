Sanofi, arbitrato favorevole nel contenzioso Zantac

Sanofi

(Teleborsa) -, gruppo farmaceutico francese, ha dichiarato che la, respingendo la richiesta di Boehringer Ingelheim per un risarcimento danni derivanti dal contenzioso Zantac negli Stati Uniti. La decisione è definitiva e non può essere impugnata, si legge in una nota.Sanofi si dice anche "" che la difesa delZantac "sia molto forte". "Non ci sono prove scientifiche affidabili che Zantac causi le presunte lesioni nei casi intentati contro GSK, Pfizer, BI, Sanofi e altri nel contenzioso statunitense", viene sottolineato.L'annuncio spinge al rialzo, che si attesta a 96,91 euro, con un, e risulta il. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 97,27 e successiva a 98,08. Supporto a 96,46.