Industrial Stars of Italy 4, assemblea approva business combination con Sicily by Car

(Teleborsa) - L'di, SPAC quotata su Euronext Growth Milan e promossa da Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti, haL'operazione rilevante è stata approvata alla presenza delsociale ordinario di INDSTARS 4 e con il voto favorevole del 90,39% dei presenti.La delibera è soggetta alla condizione risolutiva dell'da parte di tanti soci che comporti per INDSTARS 4 un esborso massimo complessivo di liquidazione delle azioni di INDSTARS 4 pari a 28 milioni di euro, nonché alla condizione risolutiva del mancato rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione sull'EGM degli strumenti finanziari di Sicily by Car.Lo statuto di INDSTARS 4 concede agli azionisti di INDSTARS 4 titolari di "" che non hanno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione un diritto di recesso convenzionale. Per "Azioni Originarie" si intendono le azioni ordinarie emesse e sottoscritte in sede di quotazione che siano ininterrottamente detenute fino alla data dell'assemblea.Agli azionisti che esercitano tale recesso convenzionale sarà riconosciuto unin denaro pari aper azione ordinaria.Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti ordinari di INDSTARS 4 a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, entro le ore 24:00 del secondo giorno successivo a detta assemblea (entro le2023).