Maturità, si parte: oggi la prima prova (sotto il segno della normalità)

(Teleborsa) - Archiviata la fase dell'emergenza sanitaria,alla normalità che avevamo conosciuto prima della pandemia:; commissari interni ed esterni; svolgimento delle prove Invalsi requisito di ammissione; unica deroga i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto), il cui svolgimento non è requisito di ammissione all'Esame, e per gli studenti delle zone alluvionate.Domaniin contemporanea in tutti gli istituti, elaborata dal Ministero, in relazione a indirizzo e materie: al liceo Classico la seconda prova verterà sul latino, allo Scientifico su matematica, al liceo Linguistico sulla prima lingua e cultura straniera.E agli studenti impegnati in quella che è considerata da sempre la prima grande prova anche di vita, è arrivato anche il messaggio di incoraggiamento della: "Non abbiate paura. Vivete tra voi questi attimi come tra i più importanti della vostra vita, perché così sarà", ha detto la presidente del Consiglio intervenendo nella diretta web “Notte prima degli esami”, organizzata da Skuola.net, inviando un personale augurio a tutti i maturandi."Ricordo ancora quei giorni carichi di tensione: lo studio a perdifiato che precedeva gli esami finali, l’adrenalina, la consapevolezza che lì si metteva, in qualche giorno, in poche ore, tutto il lavoro che era stato fatto per anni chi proseguirà negli studi universitari, chi sceglierà di abbracciare un’esperienza lavorativa: qualsiasi sia la scelta, ricordate che voi siete i padroni del vostro destino – ha sottolineato Meloni -. Siate creativi, buttatevi a capofitto nel vostro sogno, qualsiasi sia.