Revolut, investimento da 10 milioni di euro per crescere in Italia

(Teleborsa) -, super app finanziaria con oltre 30 milioni di clienti in tutto il mondo, ha annunciato che, raddoppiando i 5 milioni investiti nel 2022, dopo aver designato l'Italia come mercato chiave per la sua strategia di crescita nell'anno in corso. Uno dei obiettivi è diventare l'app bancaria più scaricata in Italia, dopo essersi piazzata al terzo posto nei primi cinque mesi dell'anno, secondo una classifica di Data.ai citata dalla società.Per raggiungere questo risultato, l'Italia è stata scelta come primo Paese del Sud Europa a lanciare ladell'azienda, live su diversi mass media (anche la TV)."Siamo diversi da tante banche tradizionali ed è per questo che pensiamo di essere sulla, di molti italiani - ha commentato, Head of Growth Southern Europe di Revolut - Per raggiungere questo obiettivo abbiamo deciso di raddoppiare i nostri sforzi nel paese".Il crescente impegno nel mercato italiano comprenderà diverse tipologie di, viene sottolineato in una nota.