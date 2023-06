Fed, Bowman: necessari ulteriori aumenti dei tassi

(Teleborsa) - "Il FOMC ha compiuto progressi nell'abbassare l'inflazione, ma nonostante il significativo inasprimento della politica monetaria, continuiamo a vedere". Lo ha affermato, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, in un evento a Cleveland."Ho sostenuto la decisione del FOMC della scorsa settimana di mantenere stabile l'intervallo obiettivo del tasso sui federal funds e di continuare a ridurre le disponibilità di titoli della Fed - ha aggiunto - tuttavia, ritengo che sarannoufficiali per ridurre l'inflazione al nostro obiettivo nel tempo"."Sebbene la politica monetaria più restrittiva abbia finora avuto qualche effetto sull'attività economica e sull'inflazione - ha detto Bowman - abbiamo visto l'e prevedo che dovremo aumentare ulteriormente il tasso sui federal funds per raggiungere una posizione sufficientemente restrittiva di politica monetaria per ridurre in modo significativo e duraturo l'inflazione".