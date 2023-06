Tassi, banca centrale turca ci va pesante: alza costo denaro al 15%

(Teleborsa) -e, sotto l'egida del nuovo governatore, la donna d'affari, ha inaugurato unanel tentativo didinanzi alla comunità finanziaria internazionale eche galoppa.Il Comitato di politica monetaria, riunitosi oggi, ha quindi deciso di aumentare il. La decisione di avviare un processo di inasprimento monetario è stata presa al fine diquanto prima un, ancorare le aspettative di inflazione e monitorare le variazioni dei prezzi."Sebbene l'inflazione nel mondo sia in rallentamento, tuttavia rimane ben al di sopra della media di lungo termine. Di conseguenza, lecontinuano ad adottare", sottolinea lo statement, proseguendo "nel nostro Paese, recenti indicatori segnalano un aumento del trend di fondo dell'inflazione. L'andamento sostenuto della domanda interna, le pressioni sui costi e la viscosità dell'inflazione nel settore dei servizi sono i principali driver. Oltre a questi fattori, il Comitato prevede che un deterioramento sul fronte dei prezzi eserciterà"."Il Comitatoin modo da creare le condizioni monetarie e finanziarie necessarie pere per raggiungere", assicura la Banca centrale turca, spiegando che "quanto necessario ed attuato in modo, fino al raggiungimento di un significativo miglioramento delle prospettive di inflazione"."Il Comitato continuerà a", assicura la nota al termine della riunione di politica monetaria, rompendo definitivamente con il passato, dal momento che la banca centrale turca sotto la guida del predecessore, Sahap Kavcioglu, aveva perso la sua autonomia decisionale, assoggettandosi al "volere" del Presidente ed attuando una insolita politica espansiva che aveva fatto crollare la lira.