Carmax, trimestrale oltre le attese grazie a taglio costi

(Teleborsa) -, rivenditore statunitense di veicoli usati, ha registratopari a 7,7 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 maggio 2023), in calo del 17,4% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente. Le vendite di unità usate al dettaglio sono diminuite del 9,6% e le vendite di unità usate in negozi comparabili sono diminuite dell'11,4%.L'è stato di 1,44 dollari, in calo rispetto agli 1,56 dollari di un anno fa; il trimestre dell'anno in corso includeva un vantaggio di 0,28 dollari in relazione a un accordo legale. L'è stato di 1,16 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,79 dollari su ricavi per 7,5 miliardi di dollari."Le nostre azioni deliberate stanno guidando tendenze migliori nel business, nonostante il- ha commentato il- La nostra performance unitaria negli acquisti di usato, all'ingrosso e al consumo e dei rivenditori è migliorata in sequenza rispetto alle tendenze anno su anno nella seconda metà dell'anno fiscale 2023"."Stiamo dando lae creano esperienze migliori per i nostri collaboratori e clienti - ha aggiunto - Riteniamo che questi passaggi ci consentiranno di uscire da questo ciclo più snelli ed efficaci, posizionandoci anche per la crescita futura".