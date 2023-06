MES, Salvini ribadisce il no: "Meglio debito pubblico in mano a italiani"

(Teleborsa) -con la maggioranza che rischia di "incartarsi" sul dossier. Intanto, Matteo Salvini ribadisce la sua contrarietà all'utilizzo: "Non ritengo che ci sia bisogno di mettersi in mano a Fondi stranieri e a soggetti stranieri anche perché 600.000 italiani nei giorni scorsi hanno sottoscritto i buoni del tesoro per più di 18 miliardi di euro:- ha sottolineato - da giurista dico 'Pacta sunt servanda". La ratifica non significa accedere alle risorse del Mes. E trovo spiacevole e anche grave quanto è successo ieri. Mai si è vista una maggioranza che diserta e lascia all'opposizione il compito di votare'. 'Il fronte piu caldo in Europa è il Mes. I nostri patrioti che hanno fatto? Hanno disertato il fronte', ironizza il leader di M5s'Si assumadopo aver incontrato a Palazzo Chigi la Presidente dell'Europarlamento, Roberta Mestola, in preparazione al Consiglio europeo di fine mese.che ha ricevuto un primo vialibera in Commissione da parte delle opposizioni (Pd, Iv-Azione, +Europa mentre il M5S si è astenuto). Un fatto inedito per un governo, che sul Meccanismo europeo di stabilità resta diviso e già guarda con preoccupazione