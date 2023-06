Plaza Premium Lounge - Premio come "Miglior lounge aeroportuale indipendente del mondo"

(Teleborsa) - Mentre il Plaza Premium Group (PPG) celebra quest'anno il suo 25° anniversario, il gruppo celebra la notizia della(il suo omonimo marchio indipendente di lounge) del premio come" per la settima volta consecutiva dal 2016 ai prestigiosi World Airline Awards 2023 di Skytrax, che hanno avuto luogo il 20 giugno al Paris Air Show.Il(FCO), arrivato, raggiunge quest'anno la posizione più alta della lista, mentre il Plaza Premium Lounge presso l'Aeroporto Internazionale di Hong Kong vicino al Gate 1 Partenze e l'Aeroporto Heathrow di Londra, al Terminal 2 Partenze, si sono posizionati rispettivamente al 7° e al 10° posto nella stessa categoria."Questo è un risultato straordinario per PPG. Questo premio - ha dichiarato- testimonia il duro lavoro e la passione del nostro staff a livello globale, che si è impegnato ad offrire un'esperienza pluripremiata presso l'aeroporto". "Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine – ha aggiunto Song - a tutti coloro che ci hanno dimostrato il loro supporto negli anni, ai nostri clienti, colleghi, amici del settore, partner commerciali ed ai diversi aeroporti in tutto il mondo. Questo ci spinge ulteriormente ad offrire eccellenza e ad impegnarci di più anno dopo anno"."Ci congratuliamo con Plaza Premium per essere stato nominato come "Miglior gestore del mondo di lounge aeroportuali indipendenti", guadagnandosi anche quest'anno questo riconoscimento a livello globale. Plaza Premium è il provider di lounge più famoso del mondo e lo staff e il direttivo Plaza Premium dovrebbero essere fieri di questo alto riconoscimento da parte dei clienti" ha dichiarato"Il riconoscimento assegnato alla Plaza Premium Lounge - ha commentato- rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. Avere all'interno di un aeroporto a 5 stelle la migliore lounge del mondo testimonia il percorso virtuoso che ha reso Fiumicino uno tra gli aeroporti più riconosciuti al mondo in linea con la strategia di ADR, sempre più orientata all'eccellenza nei servizi e culminata con il massimo riconoscimento assegnato dall'organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo"."E' per noi un onore ricevere questo premio per la lounge del Terminal 3 di Fiumicino – ha commentato-, una conferma della nostra dedizione al cliente e dell'impegno quotidiano di tutto lo staff. Questo riconoscimento, che dedichiamo ai nostri clienti e ai nostri partner, rappresenta inoltre un ulteriore contributo al percorso di attenzione al passeggero del nostro partner strategico, Aeroporti di Roma. A tal proposito, abbiamo da poco raddoppiato la nostra presenza all'interno del Leonardo da Vinci con un nuovo spazio presso la nuova area di imbarco A, pensata per offrire ai viaggiatori moderni un'esperienza lussuosa e raffinata".Rendere migliori i viaggi è stato l'obiettivo principale di PPG dal primo giorno e lo è ancora oggi. Il gruppo è dedicato a portare avanti questa missione. Mentre PPG celebra quest'anno il suo 25° anniversario, vincere questo premio è un ulteriore motivo di eccitazione."Crediamo che l'esperienza sia importante quando si tratta del futuro del viaggiare. 25 anni fa - ha spiegato- abbiamo iniziato l'attività di lounge presso aeroporti indipendenti e abbiamo fatto tanta strada. Oggi ci concentriamo sull'intera esperienza presso l'aeroporto. Stiamo prendendo in considerazione l'ospitalità aeroportuale da un punto di vista olistico, concentrandoci sul miglioramento di differenti aspetti del viaggio in aeroporto ad integrazione dell'esperienza presso il lounge e creare più valore per i viaggiatori in tutto il mondo, sia dentro che fuori al lounge. Il nostro impegno è quello di rendere migliore il viaggio e di venire riconosciuti come fornitori di servizi aeroportuali premium a livello globale per i prossimi 25 anni ed oltre".