Edison, accordo con SPP per approvvigionamento gas Slovacchia

(Teleborsa) -, uno dei principali fornitori di energia in Slovacchia, rendono noto di aver siglato oggi un(MoU) per la cooperazione nel s, al fine di incrementare la diversificazione e la sicurezza di approvvigionamento della Slovacchia.La firma - si legge in una nota - è avvenuta nella sede dell', in occasione della visita del presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca Boris Kollar, alla presenza dell'ambasciatrice H.E Karla Wursterova, dell'Executive Vice President di SPP Peter Kucera e di Fabio Dubini, Executive Vice President Gas&Power Portfolio di Edison.In base all'accordo, SPP, il principale operatore di energia slovacco, ed Edison, che in Italia possiede uno dei portafogli long-term di gas tra i più ampi e diversificati, si impegnano a esplorare le, per consentire alla Slovacchia di aprireda Sud e da Ovest, rafforzando così la sicurezza del sistema europeo.