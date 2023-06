Italian Design Brands, Equita avvia copertura con Buy e TP a 16,8 euro

Equita

(Teleborsa) -hasul titolo(IDB), gruppo nato nel 2015 per promuovere un polo del design italiano di alta qualità. Laè "", mentre ilè fissato aper azione. IDB ha debuttato a Piazza Affari lo scorso 18 maggio con un prezzo di 10,88 per azione.Secondo gli analisti, IDB vanta:(EBITDA margin 2023 oltre il 18%, cash conversion oltre il 50% dell'EBITDA);, con chiara capacità di accelerare la crescita delle società acquisite e quindi di sovraperformare il mercato; mercato del High End Design Furniture (HEDF) in crescita strutturale e storicamente più resiliente rispetto all'andamento macro/real estate;in un mercato frammentato (identificate 40 aziende target, di cui 20 bolt-on e 20 più rilevanti, che ora la società potrà approcciare grazie alle risorse raccolte in IPO).Equita fa anche notare che il titolo tratta a 9,0x EV/EBIT Adj. e 10x P/E adj. 2023, "sia rispetto ad altri nomi italiani di qualità nel mondo branded goods (a 9/16x EV/EBIT 2023) sia rispetto a società dell'arredo quotate all'estero con posizionamento di mercato molto più debole e momentum genericamente negativo (EV/EBIT mediano di 10,4x)".