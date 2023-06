L'Ecopillola di Andrea Ferretti - MES: L'Italia in una pericolosa situazione di stallo

(Teleborsa) - L'ultimadell'economistatorna sul- Meccanismo europeo di stabilità, al centro del dibattito politico dopo il via libera delle opposizioni di fronte ad una maggioranza divisa. Esistono però delleche potrebberoCome noto tutti i Parlamenti hanno già ratificato un pacchetto di modifiche a questo Fondo salva-stati, nato nel 2010 a tutela della stabilità finanziaria dell'Eurozona. - ricorda Ferretti - Tutti ad eccezione di quello italiano e questo perché esiste un movimento politico, dentro e fuori la maggioranza, che è storicamente contrario al MES, in quanto accusato di minacciare, in caso di un suo utilizzo, la sovranità dei Paesi in difficoltà.Unaaprioristica al MES appare davvero, perchè oggi non si sta discutendo di un utilizzo dei fondi del MES, ma solo di alcune modifiche al suo funzionamento.rimane sempre indissolubilmente legata a ad unain difficoltà. Inoltre, l'idea di forzare la mano alla Commissione europea, cercando di barattare un nostro assenso al MES con un nuovo Patto di stabilità più indulgente verso le esigenze italiane non ha grandi probabilità di successo. Gli altri Paesi, infatti, hanno dimostrato da tempo di on avere nessuna intenzione di legare le due questioni, che rimarranno drasticamente separate.L'ultima cosa che deve fare un Paese die con unasul debito che,, è quella di perdere credibilità sui mercati internazionali. E se l'Italia, che aveva dato l'assenso alle modifiche sul MES con il governo Conte Bis, ora facesse un rapido dietrofront, negando la ratifica, perderebbe appuntoe verrebbe percepita come meno affidabile dai mercati.In attesa dell'imminente dibattito parlamentare sulle, il Ministero dell'Economia e delle Finanze () a trazione leghista, guidato dal, ha fatto irruzione sulla scena evidenziando: a) le modifiche al MESpubbliche; b) la ratifica in esame, costituendo un chiaro segnale di una coesione a livello europeo,sul debito die Paesi più esposti come l'Italia.La speranza è che, con il tempestivo parere del Ministero di Giorgetti, la maggioranza storicamente perplessa sul MES, abbia voluto creare unapoliticamente sostenibile verso una, Anche perché più si rimanda la decisione sul MES e più cresce il nostro isolamento in Europa ed aumenta la vulnerabilità del nostro debito a fronte di imprevedibili shock esterni.