Orientamento rialzista per Ferretti
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Prepotente rialzo per il costruttore di yacht di lusso, parte del FTSE Italia Mid Cap, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,49% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Ferretti ai prezzi attuali pari a 2,962 Euro, con stop loss individuato in area 2,765 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```