Milano 10:04
52.526 +0,81%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 10:04
10.983 +0,79%
Francoforte 10:04
25.853 +0,94%

Orientamento rialzista per Ferretti

Finanza
Orientamento rialzista per Ferretti
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Prepotente rialzo per il costruttore di yacht di lusso, parte del FTSE Italia Mid Cap, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,49% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Ferretti ai prezzi attuali pari a 2,962 Euro, con stop loss individuato in area 2,765 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```